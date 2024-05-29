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Экономист оценил новую шкалу НДФЛ

Экономист Мачехин назвал справедливыми новые налоговые изменения

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Предложенная Минфином новая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — мягкий вариант введения повышенных ставок сборов, и налицо — социальная направленность такого сценария. Об этом «Газете.Ru» сказал руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин. Он назвал новые налоговые изменения справедливыми.

«Предложенная шкала по НДФЛ демонстрирует сопряженность с введением новых налоговых вычетов и специальной процедуры возврата налога на лиц с небольшими доходами. В целом налицо - стремление повысить уровень доверия налогоплательщиков к отечественной налоговой системе. Хотя прямо не говорится, но содержательно можно разглядеть концепцию налогообложения домохозяйств, которая во многих случаях — более справедливая, чем налогообложение отдельных граждан», — сказал экономист.

Минфин РФ предложил ввести в России прогрессивную шкалу по НДФЛ. Люди, чей доход составляет от 2,4 млн до 5 млн рублей в год, будут платить НДФЛ в размере 15%. Россияне, получающие от 5 млн до 20 млн рублей, будут отдавать 18%, от 20 млн до 50 млн рублей - 20%. Граждане, у кого доход более 50 млн рублей, заплатят 22% налога. Новая шкала налогов затронет всего 2 млн человек. Ставка налога для семей с двумя детьми и более фактически составит 6% вместо ранее действовавших 13% — 7% из налога им будет возвращаться в качестве налогового вычета (как кешбэк).

Минфин 28 мая 2024 года внес в правительство РФ пакет законопроектов, в том числе поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Кроме того, поправки вносятся в Налоговый и Бюджетный кодексы. Их принятие планируется в весеннюю сессию.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России изменят налог на прибыль.

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