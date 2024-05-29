Определены растения, которые можно обрабатывать гербицидами от сорняков

Ученые Тимирязевской академии (МСХА имени К. А. Тимирязева) установили, что гербициды (химические вещества, применяемые для уничтожения растительности) почвенного действия эффективны в борьбе с сорняками и при этом безопасны для яблони, груши, смородины черной и смородины красной. Также обработку выдерживает произрастающий в южных регионах России грецкий орех. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

«Применение гербицидов в течение трех лет испытаний показало их безопасность для растений яблони, груши, ореха грецкого, смородины черной и смородины красной. Применение препаратов в рядах молодых и взрослых плодовых деревьев, при исключении попадания на листовую поверхность, не вызывало фитотоксического эффекта, несмотря на то, что все применяемые препараты обладают почвенным действием», — рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Александр Зубков.

Сорные растения в плодовых садах не только вступают в конкуренцию за воду и элементы питания, но и являются источником болезней и вредителей, поэтому борьба с ними в садоводческих хозяйствах является актуальной проблемой. Наиболее распространенным методом для решения проблемы с сорняками является обработка посадок несколько раз в течение сезона, однако так можно повредить корневые системы растений. Если же применять ручную обработку, — это занимает много времени.

По этим причинам в последние годы стоит вопрос о применении гербицидов в плодовых и ягодных насаждениях, питомниководстве. Сейчас в России для применения в плодовых садах разрешены препараты на основе глифосата, однако они представляют опасность для плодовых и ягодных культур, токсический эффект от них может сохраняться в течение двух лет.

«По этой причине изучение возможности применения гербицидов различных механизмов и сроков действия является очень важным вопросом в совершенствовании защитных мероприятий в плодовых садах. Перспективным является, в частности, изучение возможности применения в плодовых и ягодных насаждениях гербицидов почвенного действия, имеющих длительный защитный эффект», — рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник УНКЦ «Агроэкология пестицидов и агрохимикатов» РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Виктор Антоненко.

Ученые провели трехгодовое испытание гербицидов почвенного действия: Бегин Турбо, КС; Дуал Голд, КЭ; Евро-Лайтинг, ВРК; Комманд, КЭ; Пивот, ВК; Пропонит, КЭ; Зенкор Ультра, КС и частично почвенного действия: Деметра, КЭ и Диален Супер, КС.

«Негативного воздействия на прирост растений и их урожайности в течение трех лет зафиксировано не было. Даны рекомендации по повышению эффективности применения гербицидов почвенного действия в посадках плодовых и ягодных культур», — заключил Зубков.

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