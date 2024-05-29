В Энергодаре сообщили об обстреле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС представители администрации города.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории ЗАЭС фиксировали 22 мая.

В администрации призвали местных жителей не выходить на улицу. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Незадолго до этого в городе Конотопе, расположенном в Сумской области Украины, произошел взрыв. Вечером 28 мая в Одессе в результате обстрела была поражена припортовая инфраструктура.

До этого в Луганске произошло несколько взрывов. По данным РИА Новости, чрезвычайное происшествие произошло около 21:05 по московскому времени, звуки взрывов были слышны в разных частях города.

Ранее ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов в Белгородской области.