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В Совфеде рассказали, чем БРИКС отличается от G7

Сенатор Пушков: БРИКС воплощает принципы равноправного мира, в отличие от G7

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сравнивать БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с «Большой семеркой» (G7 — Великобритания, Германия, Франция, Канада, США, Италия, Япония) можно весьма условно из-за серьезных различий между организациями, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что первая группа воплощает принципы многополярного мира, а вторая — однополярного.

«Большая семерка» — это тесно связанная военными, политическими и экономическими узами группа ведущих стран западного альянса во главе с США. В этом смысле G7 воспроизводит внутреннее неравенство однополярного мира: в нем заправляют США, а союзники в основном следуют за ними. В БРИКС такого изначального неравенства нет, все равноправны. В этом смысле эта организация воплощает принципы равноправного многополярного мира», — пояснил Пушков.

В БРИКС не раз отмечали, что организация не является альтернативой G7 или G20. В частности, на 15-м саммите группы в ЮАР, который прошел с 22 по 24 августа, эту мысль повторил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он подчеркивал, что БРИКС — важная организация в глобальном диалоге, и ее голос за столом переговоров звучит наравне с Евросоюзом и США.

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.

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