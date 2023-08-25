Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое внешнедипломатическое ведомство.

«Наш министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый визит Фидана на посту турецкого министра иностранных дел на Украину.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что проведение в Стамбуле встречи стран — участниц зерновой сделки будет зависеть от итогов переговоров в России и на Украине, которые проведет глава турецкого МИД Хакан Фидан. Он подчеркнул, что встречу на высоком уровне в любом случае предварят технические переговоры. Источник напомнил, что о возможности встречи в Стамбуле стран — участниц продовольственной инициативы говорили и раньше как об одном из вариантов возвращения в зерновую сделку.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.