Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нидерланды не собираются передавать ВСУ все свои F-16

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: Украине получит не все из обещанных F-16

close
100%
Jana Rodenbusch/Reuters

Украина получит только часть из 42 истребителей F-16, передачу которых анонсировали власти Нидерландов, заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. В интервью «Европейской правде» она отметила, что часть самолетов будет использоваться для обучения.

«У нас есть 42 самолета, но часть из них пойдет на обучение, а остальные — ВСУ», — пояснила Оллонгрен, не уточнив, сколько истребителей будет задействовано для подготовки летчиков ВСУ.

Она добавила, что сами тестовые полеты могут проходить не на территории Нидерландов. Оллонгрен подчеркнула, что центр подготовки может расположиться в Румынии.

«Все время, пока вы используете F-16, вы будете готовить новых пилотов, и вам будет нужен этот учебный центр. Словом, вы не можете подготовить одну партию пилотов и прекратить обучение, это должен быть непрерывный процесс», — заключила министр обороны Нидерландов.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитами в Нидерландах и Дании. По его словам, переговоры в Амстердаме были «прорывными» и он договорился о передаче Киеву 42 истребителей F-16. Премьер Нидерландов Марк Рютте при этом заметил, что у страны всего 42 таких самолета и пока нельзя точно сказать, сколько из них поставят ВСУ. В Дании Зеленский посидел в кабине F-16 вместе c премьер-министром страны и сообщил, что Копенгаген поставит Киеву 19 истребителей.

Ранее на Украине назвали постановочной радость Зеленского по поводу поставок F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях