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Лавров рассказал, кого нельзя брать в постоянные члены СБ ООН

Лавров выступил против включения ФРГ и Японии в число постоянных членов СБ ООН

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МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не поддерживает расширение состава постоянных членов Совбеза ООН за счет Германии и Японии, передает ТАСС. По его словам, такой шаг вряд ли можно считать справедливым, учитывая текущую ситуацию в организации.

«В смысловом плане, конечно же, не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость. Тогда как более трети нынешнего состава представляют страны так называемого золотого миллиарда. А остальные 8 миллиардов, в общем-то, конечно, недопредставлены», — пояснил Лавров.

Дискуссии о необходимости реформы СБ ООН, в том числе за счет увеличения количества постоянных членов, продолжаются уже не один год. На данный момент стороны не смогли прийти к единому решению. Западные страны выступают в пользу увеличения количества европейских государств или участников Североатлантического альянса. Россия, в частности, призывает к включению в Совбез Африки. А Китай выступает за членство Индии. Помимо вопросов связанных с увеличение числа членов Совбеза, есть предложения и о пересмотре системы вето. К примеру, в США предлагали не давать это право возможным новым участникам.

Ранее большинство стран ООН признали необходимость реформы Совета Безопасности.

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