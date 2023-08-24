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Политолог допустил, что БРИКС превратится в военный альянс

Политолог Марков назвал БРИКС клубом взаимной психологической помощи

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James Oatway/Reuters

Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в будущем может превратиться в военный альянс, однако пока оно является «очень мягкой организацией», сказал «Общественной службе новостей» политолог Сергей Марков, комментируя новости о расширении БРИКС.

«БРИКС — это все-таки не столько организация, сколько такой клуб взаимной психологической помощи и взаимодействия, где государства укрепляют дух друг друга в индивидуальной борьбе за суверенитет. <...> До сих пор не было ни одного совместного действия ее участников. Это клуб стран, который заинтересован в хороших отношениях друг к другу, в диалоге», — отметил политолог.

Марков добавил, что те страны, которые вступят в союз, вероятнее всего не будут вести санкционную политику против России. При этом, по его мнению, странам объединения еще нужно будет осознать свою миссию.

24 августа обозреватель UOL Джамиль Чаде заявил, что на предстоящем саммите БРИКС в ЮАР в клуб войдут еще пять стран: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, что увеличит размер клуба вдвое.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал решение стран БРИКС о расширении.

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