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Политолог высмеял слова Борреля о собственных интересах ЕС

Политолог Сардарян: несмотря на слова Борреля, у ЕС нет собственных интересов

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Jean-Francois Badias/AP

Декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук Генри Сардарян в эфире Tsargrad.tv прокомментировал слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «Брюссель, конечно, дружит с США, однако у него есть собственные интересы». Эксперт отреагировал на это заявление с иронией.

«Серьезно? Свои собственные интересы? Что из того, что вы сделали за последние полтора года, отражает ваши собственные национальные интересы? Вы погубили свою экономику. Вы погубили собственные запасы вооружения и сейчас вынуждены втридорога покупать оружие у США», — сказал Сардарян.

Он также напомнил, что страны Евросоюза из-за собственной недальновидности безнадежно испортили взаимоотношения с Россией. Между тем именно Россия была залогом экономического роста и развития ЕС, в том числе за счет поставок недорогих энергоносителей, заключил эксперт.

Заявления Борреля о России появились 19 августа, его слова процитировала газета El Pais. Помимо сравнения российского государства с «бензоколонкой», он высказался и о Китае. По мнению главы евродипломатии, КНР в отличии от РФ является «настоящим геополитическим игроком».

Ранее Боррель уличил страны Запада в «колебаниях» при оказании помощи Украине.

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