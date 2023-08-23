Зеленский обсудил с премьером Молдавии транзит украинских продуктов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что обсудил с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном развитие транзита продовольствия с территории Украины.

«Вместе с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном обсудили вопросы развития транзита украинского продовольствия по территории Молдавии и развития соответствующей инфраструктуры», — рассказал президент Украины.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе встречи с молдавским коллегой Речаном они договорились об усилении логистического сообщения. По его словам, для властей Украины важно принять решение о строительстве моста через Днестр быстро.

22 августа украинский президент в ходе визита в Афины обсудил на отдельных встречах с премьером Хорватии Андреем Пленковичем и молдавским главой государства Майей Санду возможность запуска альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.