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Зеленский обсудил с премьером Молдавии транзит украинских продуктов

Зеленский обсудил с премьером Молдавии развитие транзита продуктов с Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что обсудил с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном развитие транзита продовольствия с территории Украины.

«Вместе с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном обсудили вопросы развития транзита украинского продовольствия по территории Молдавии и развития соответствующей инфраструктуры», — рассказал президент Украины.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе встречи с молдавским коллегой Речаном они договорились об усилении логистического сообщения. По его словам, для властей Украины важно принять решение о строительстве моста через Днестр быстро.

22 августа украинский президент в ходе визита в Афины обсудил на отдельных встречах с премьером Хорватии Андреем Пленковичем и молдавским главой государства Майей Санду возможность запуска альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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