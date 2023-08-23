Финляндия готовит новый пакет поставок Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил о подготовке нового пакета помощи Киеву. Соответствующее видео опубликовал украинский президент в своем Telegram-канале.

Орпо отметил, что Финляндия продолжает поддержку Украины и уже предоставила помощь в размере €1,7 миллиарда. По его словам, это предусматривает предоставление оборонных средств на сумму более €1,2 миллиарда.

«Сейчас готовим новый пакет помощи, 18-й. Туда будут входить тяжелые вооружения, боеприпасы», — сказал Орпо, добавив, что решение о передаче нового пакета будет рассмотрено на этой неделе.

По данным канцелярии финского правительства, в Киеве Опро обсудил материальную поддержку Украины.

До этого сообщалось, что Зеленский провел встречу с Орпо.

Также президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Киев на празднование Дня Независимости Украины. Он заявил, что намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также принять участие в саммите «Крымская платформа».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.