В статье, опубликованной на сайте aif.ru по случаю годовщины событий 2008 года, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии соответствовало воле народов этих стран, Уставу ООН и закрепило историческую справедливость.

По словам Медведева, после отражения грузинской агрессии стало очевидным, что без установления официальных отношений и союзничества между Россией и Абхазией, Южной Осетией невозможно гарантировать их мирное будущее и безопасность.

Он подчеркнул, что два указа, подписанные им 26 августа 2008 года о признании независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, окончательно закрепили историческую справедливость и реальное положение дел. По его убеждению, эти меры полностью отвечали свободной волеизъявлению народов этих регионов и соответствовали положениям Устава ООН и другим основополагающим международным документам.

Также Медведев назвал основного бенефициара конфликтов в Южной Осетии и на Украине. Политик отметил, что грузино-южноосетинский конфликт стал для США и их союзников важным опытом гибридной войны на постсоветском пространстве. Он также указал на то, что «перевооружение» грузинских вооруженных сил значительно увеличило прибыль американских производителей военной техники, называя это «обычной схемой, неоднократно проверенной на разных континентах».

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.