Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «АиФ» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, которого «Запад использовал в своих целях и который сейчас оказался в тюрьме».

По словам Медведева, сейчас Запад сделал на Зеленского особую ставку, и очевидно, что «нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси».

«Нет никаких гарантий, что Запад в очередной раз не проведет конкурс на самого никчемного, управляемого и бездарного политика, чтобы сделать его своей новой марионеткой где-нибудь на руинах Украины или в другом месте поблизости от российских границ», — заявил зампред Совбеза РФ.

В начале августа Медведев рекомендовал Зеленскому побывать в Одессе, Львове, Харькове, Измаиле и других городах, чтобы убедиться лично в результатах работы военных РФ и сделать выводы. По мнению Медведева, если украинский лидер действительно побывает в ряде городов страны, то он сможет оценить последствия решений Киева.

До этого Медведев заявил, что отказ украинских властей от переговоров с Москвой позволит России «довести начатое в ходе СВО до конца».

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.