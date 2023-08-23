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Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили

Медведев заявил, что Зеленского ждет судьба экс-президента Грузии Саакашвили

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Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «АиФ» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, которого «Запад использовал в своих целях и который сейчас оказался в тюрьме».

По словам Медведева, сейчас Запад сделал на Зеленского особую ставку, и очевидно, что «нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси».

«Нет никаких гарантий, что Запад в очередной раз не проведет конкурс на самого никчемного, управляемого и бездарного политика, чтобы сделать его своей новой марионеткой где-нибудь на руинах Украины или в другом месте поблизости от российских границ», — заявил зампред Совбеза РФ.

В начале августа Медведев рекомендовал Зеленскому побывать в Одессе, Львове, Харькове, Измаиле и других городах, чтобы убедиться лично в результатах работы военных РФ и сделать выводы. По мнению Медведева, если украинский лидер действительно побывает в ряде городов страны, то он сможет оценить последствия решений Киева.

До этого Медведев заявил, что отказ украинских властей от переговоров с Москвой позволит России «довести начатое в ходе СВО до конца».

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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