В Турции призвали Ирак признать РПК террористической организацией

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Ирак официально признать Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией. Его слова на пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном в Багдаде транслировало агентство Anadolu.

«Мы не должны позволить нашему общему врагу, террористической организации РПК, отравлять наши отношения. Нельзя оставаться равнодушными к угрозе суверенитету Ирака, исходящей от нее», — сказал Фидан.

Турецкий дипломат указал, что РПК оккупировала регионы Ирака Синджар, Кандиль и несколько иракских деревень. По его словам, организация игнорирует границу между Ираком и Сирией и «стремится создать террористический коридор, объединив два региона» на севере двух стран.

16 августа газета Yeni Şafak писала, что в ожидании вступления в НАТО Швеция передала турецкой стороне только четырех из 70 обещанных подозреваемых, которые могут быть связаны с организациями, признанными террористическими в Турции.

Рабочая партия Курдистана (РПК) — курдская военизированная организация, стремящаяся создать независимое курдское государство на территории исторического Курдистана. Ее сторонники ведут вооруженную борьбу против Турции. Признана террористической организацией Турцией, США, в Европе. Также Турция часто рассматривает спрос на образование на курдском языке как поддержку террористической деятельности РПК.

Ранее Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника РПК.