Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден примет участие в саммите G20 в Нью-Дели в начале сентября

В Белом доме подтвердили участие Байдена в саммите G20 в Нью-Дели в начале сентября

close
100%
Sarah Silbiger/Reuters

Президент США Джо Байден примет участие в саммите Большой двадцатки (G20), который состоится в Нью-Дели с 9 по 10 сентября, сообщает ТАСС, ссылаясь на помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

«С 7 по 10 сентября президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, чтобы принять участие в саммите G20», — заявил он.

Салливан добавил, что американский лидер обсудит с партнерами по G20 ряд совместных усилий по решению глобальных проблем, включая экологические проблемы, борьбу с изменением климата, а также последствия конфликта России и Украине и расширения возможностей многосторонних банков развития.

Представитель Белого дома сообщил, что Байден проведет переговоры с несколькими лидерами стран, но пока не поделился конкретными заявлениями о двусторонних встречах.

С 1 декабря 2022 года Индия председательствует в G20. На саммит в Нью-Дели кроме лидеров «двадцатки» приглашены также лидеры Сингапура, Бангладеша, Египта, Омана, Испании, ОАЭ, Маврикии, Нидерландов и Нигерии.

16 августа министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, комментируя неприглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, заявлял, что G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием.

Ранее на Украине заявили, что добиваются приглашения на саммит G20.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях