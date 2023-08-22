Байден примет участие в саммите G20 в Нью-Дели в начале сентября

Президент США Джо Байден примет участие в саммите Большой двадцатки (G20), который состоится в Нью-Дели с 9 по 10 сентября, сообщает ТАСС, ссылаясь на помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

«С 7 по 10 сентября президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, чтобы принять участие в саммите G20», — заявил он.

Салливан добавил, что американский лидер обсудит с партнерами по G20 ряд совместных усилий по решению глобальных проблем, включая экологические проблемы, борьбу с изменением климата, а также последствия конфликта России и Украине и расширения возможностей многосторонних банков развития.

Представитель Белого дома сообщил, что Байден проведет переговоры с несколькими лидерами стран, но пока не поделился конкретными заявлениями о двусторонних встречах.

С 1 декабря 2022 года Индия председательствует в G20. На саммит в Нью-Дели кроме лидеров «двадцатки» приглашены также лидеры Сингапура, Бангладеша, Египта, Омана, Испании, ОАЭ, Маврикии, Нидерландов и Нигерии.

16 августа министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, комментируя неприглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, заявлял, что G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием.

Ранее на Украине заявили, что добиваются приглашения на саммит G20.