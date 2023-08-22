Греческая оппозиция выступила против участия страны в конфликте на Украине

Крупнейшая оппозиционная партия Греции – Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс (СИРИЗА–ПА) — выступила против «прямого военного вмешательства» страны в конфликт на Украине, передает РИА Новости заявление пресс-службы партии.

«СИРИЗА-ПА выступает категорически против дальнейшего прямого военного вмешательства Греции в войну на Украине <...> особенно опасного для страны обучения греками украинских пилотов», — сообщает пресс-служба партии.

В СИРИЗА-ПА также подчеркнули, что считают крайне опасным, чтобы Греция активизировала свое «прямое военное участие» в конфликте, поддержала вступление Украины в НАТО и не участвовала в мирных инициативах. В политобъединении отметили, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором тот, в частности, обязал Грецию продолжать оказывать военную помощь Украине, фактически взял на себя обязательства, которые приведут к «серьезным рискам» для страны и ослабят ее «роль опоры мира и стабильности».

Таким образом в партии прокомментировали неформальную встречу Евросоюз — Западные Балканы с участием Зеленского в Афинах.

Накануне стало известно, что Зеленский улетел в Афины на встречу с лидерами стран Западных Балкан.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.