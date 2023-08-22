Трамп считает, что окружной прокурор боится его бегства

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис боится, что из-за предъявленных ему обвинений он якобы может сбежать в РФ. Об этом сообщается на странице в сервисе Truth Social, сообщает РИА Новости.

«Провальный окружной прокурор округа Фултон (Атланта) Фэни Уиллис настояла на залоге для меня в 200 тыс. долларов. Я предполагаю, что она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию...», — подчеркнул Трамп.

По словам Трампа, после бегства на территорию Российской Федерации, по версии прокурора, о нем больше никто и ничего не должен слышать.

До этого Трамп подтвердил намерение в четверг, 24 августа, приехать в Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о вмешательстве в выборы в Джорджии.

Также известно, что Трамп не планирует участвовать в предвыборных дебатах республиканцев.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.