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Путин призвал Воробьева не ослаблять внимание к семьям участников СВО

Путин заявил о выстроенной работе в Подмосковье в поддержке семей участников СВО

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в ходе которой попросил уделять необходимое внимание семьям участников специальной военной операции, передает пресс-служба Кремля.

Воробьев отметил, что власти Подмосковья организовали отдых на море для 1600 детей участников СВО, 900 детей отдохнули в летнем лагере в Литвиново.

«Все, что касается поддержки семей, <...> мы стараемся максимально быть рядом в каждой территории Подмосковья», — сказал глава Подмосковья.

Президент отметил, что власти региона выстроили работу в этом направлении соответствующим образом и область станет примером для других регионов.

Ранее Владимир Путин на встрече с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым попросил «не жадничать» в вопросе поддержки семей участников спецоперации.

В апреле глава государства подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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