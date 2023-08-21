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Трамп решил не участвовать в предвыборных дебатах республиканцев

Трамп заявил, что не планирует участвовать в предвыборных дебатах республиканцев

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Sam Wolfe/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в дебатах претендентов на выдвижение в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, передает РИА Новости.

Отмечается, что во время телевизионного спарринга участников республиканских праймериз Трамп собирается дать сольное интервью в Twitter популярному журналисту Такеру Карлсону.

«Новый опрос CBS показывает, что я опережаю всех с «легендарным» отрывом… Поэтому я не буду дебатировать», — отметил бывший глава Белого дома.

При этом Трамп подчеркнул, что люди и так знают, кто он такой и насколько успешным было его президентство.

До этого телеканал CBS News сообщал, что на фоне предъявленных бывшему американскому президенту Дональду Трампу обвинений усиливается его популярность среди сторонников Республиканской партии США.

Так, 62% опрошенных заявили, что выбрали бы Трампа в качестве кандидата на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии. Вышедший на второе место губернатор штата Флорида Рон Десантис набрал только 16% голосов.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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