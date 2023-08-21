Белоруссия согласовывает с Россией еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности

Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил телеканалу ОНТ, что Минск согласовывает с Москвой еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности, которые, возможно, будут профинансированы за счет средств российского кредита.

Он отметил, что на сегодняшний день в рамках Союзного государства реализуется 17 инвестиционных проектов на сумму 127 млрд руб.

«Это те проекты, которые согласованы, приняты белорусской и российской стороной. Дополнительно на сегодняшний день на согласовании находятся еще 12 проектов на сумму 37 млрд руб., которые рассмотрят в ближайшее время», — сказал белорусский вице-премьер.

До этого Министерство иностранных дел Российской Федерации опровергло заявление литовского СМИ о том, что Россия якобы намерена провести операцию «под чужим флагом» на территории Белоруссии для втягивания ее в конфликт на Украине.

20 августа командир 50-й смешанной авиационной базы Владимир Скоркин заявил, что Вооруженные силы Белоруссии получат из России еще восемь вертолетов Ми-35.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.