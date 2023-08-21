Популярность Трампа среди избирателей-республиканцев продолжает расти

На фоне предъявленных бывшему американскому президенту Дональду Трампу обвинений усиливается его популярность среди сторонников Республиканской партии США. Об этом свидетельствует опрос, проведенный телеканалом CBS News и компанией YouGovу.

Так, 62% опрошенных заявили, что выбрали бы Трампа в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии. Вышедший на второе место губернатор штата Флорида Рон Десантис набрал лишь 16% голосов. Бизнесмена Вивека Рамасвами хотели бы видеть участником президентской гонки 7% опрошенных. На четвертом месте — бывший вице-президент Майк Пенс с 5% голосов.

Опрос показал, что разрыв между Трампом и Десантисом сейчас составляет 46 процентных пунктов. Этот показатель по сравнению с июлем вырос на восемь пунктов.

Всего в опросе, проводившемся с 16 по 18 августа, приняло участие свыше двух тысяч человек.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент США Джо Байден, скорее всего, выиграет будущие выборы главы государства. По его словам, победа бывшего американского лидера Дональда Трампа выглядит маловероятным сценарием.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.