Министр обороны Украины назвал сроки встречи в формате «Рамштайн»

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников объявил, что встреча группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн» ориентировочно состоится 17–24 сентября. Он заявил об этом в ходе интервью украинской журналистке Адриане Кучер, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Это будет неделя между 17 по 24 сентября», — сказал министр.

Он подчеркнул, что предстоящее заседание пройдет в очном формате.

Ранее сообщалось, что Украина будет добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за отсутствия помощи.

На предыдущем совещании главной темой для Киева стало создание коалиции по истребителям. Предыдущая встреча была проведена 18 июля в онлайн-формате. Стороны обсудили подготовку украинских пилотов, техников и инженеров, которые будут заниматься западными самолетами. Резников тогда был намерен просить у государств системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.

Ранее издание Politico писало, что единство контактной группы по поставкам военной помощи, встречи которой проводятся на авиабазе Рамштайн, поставлено под вопрос.