Власти ЮАР выступили за расширение БРИКС

Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса поприветствовал расширение БРИКС за счет новых государств. Его слова передает ТАСС со ссылкой на его обращение к нации перед грядущим саммитом объединения.



«Более 20 государств подали формальные заявки на вступление в БРИКС», — указал политик.

По словам Рамафосы, интерес к членству в объединении проявляет еще большая группа стран. Для того, чтобы процесс расширения БРИКС оказался удачным, нужно налаживать коммуникацию с желающими присоединиться к нему государствами, отметил он.

Как заявил Рамафоса, ЮАР является противником однополярного мира. «Членство в БРИКС отвечает нашим национальным интересам, так как БРИКС меняет сейчас мировую экономику и политику», — подчеркнул южноафриканский лидер.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Ожидается, что на нем обсудят вопрос расширения организации, заявки на вступление в которую уже направили свыше 20 стран.

Ранее власти ЮАР пригласили более 60 стран на саммит БРИКС.