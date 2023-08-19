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В Совфеде оценили слова Борреля о России

Сенатор Джабаров назвал Борреля политическим карликом после слов о России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель показал себя как «политический карлик», считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на критику руководителя внешнеполитической службы Евросоюза в адрес России.

«Если Россия, по мнению Борреля, экономический карлик, то сам Боррель — карлик политический», — написал Джабаров.

Заявления Борреля о России появились 19 августа, его слова процитировала газета El Pais. Помимо сравнения российского государства с «бензоколонкой», он высказался и о Китае. По мнению Борреля, КНР в отличии от России является «настоящим геополитическим игроком». При этом в МИД России слова главы европейской дипломатии связали с его завистью и беспомощностью.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой».

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