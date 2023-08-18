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МВД опровергло ограничение полномочий Интерпола в России

МВД: порядок работы Интерпола в России не изменился

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Edgar Su/Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) России заявило, что действующий порядок работы Интерпола в РФ не изменился. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России от 31.03.2023 № 199 «Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность» не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации», — указали в МВД РФ.

До этого на интернет-портале правовых актов был размещен приказ, согласно которому бюро Интерпола будет ограничено в возможностях проведения оперативных мероприятий в России, а сотрудники организации смогут только проводить опросы, получать справки и проводить отождествление личности.

В июле председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявлял, что Интерпол блокирует запросы российской стороны по ряду уголовных дел, «пристально контролируя» соответствующие запросы российской стороны. По его словам, такие действия предпринимаются для выявления в запросах РФ политической составляющей и «блокировки использования каналов Интерпола по отдельным делам».

Ранее в Черногории задержали гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом.

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