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Лукашенко обвинил США в разрушении глобальной системы безопасности

Лукашенко заявил, что США и их сателлиты разрушают систему безопасности в мире

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MFA Russia/Global Look Press

США и их союзники разрушают систему глобальной безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе международного антифашистского конгресса в Минске.

«Пришло время, когда всем людям доброй воли нужно объединиться, чтобы единым фронтом выступить против поджигателей новой мировой войны, вновь поднявших знамена фашизма и нацизма», — сказал белорусский лидер.

По его словам, прямо сейчас США и «их сателлиты», пытаясь сохранить свою главенствующую роль в мире, разрушают систему глобальной безопасности, осуществляют цветные революции и вооруженные конфликты на всех континентах и грубо вмешиваются в дела независимых государств.

Лукашенко также отметил, что Соединенные Штаты пытаются переписать историю Второй мировой войны, а в Европе принимаются постановления, оправдывающие нацистских военных преступников.

Глава Белоруссии высказал мнение, что плоды этого всего сегодня можно наблюдать на Украине, «где установлен жесткий, человеконенавистнический профашистский режим».

На этой неделе Лукашенко заявлял, что США тешат самолюбие Зеленского ради продолжения конфликта на Украине.

При этом он отмечал, что на сегодняшний день цели российской специальной военной операции на Украине выполнены, потому что будущий Киев уже никогда не будет столь агрессивным по отношению к РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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