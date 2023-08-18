Трампа могли скомпрометировать из-за желания сблизиться с Россией

Власти США не оценили желание экс-президента США Дональда Трампа в бытность главы государства сблизиться с Россией. Об этом пишет обозреватель The Hill Джон Фиери.

«Позиция Трампа (по России, — «Газета.Ru») возмутила экспертов. Как смеет какой-то разумный политический лидер думать, что установление более теплых отношений с самым мощным ядерным соперником в мире, вероятно, имеет какой-либо смысл? Трампа необходимо каким-то образом скомпрометировать, восклицали они», — пишет автор.

По его словам, разведывательные управления Соединенных Штатов также испытывали ненависть к Трампу и стремились подорвать его авторитет из-за того, что тот склонен думать о войнах как о пустой трате средств.

Фиери считает, что обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году появились из-за желания Трампа сблизиться с Москвой.

Сам Трамп недавно заявлял, что будучи президентом пытался сблизиться с Россией в то время как действующие власти США ведут с ней вооруженный конфликт посредством Украины.

Ранее Трамп заявил, что политические оппоненты пытаются посадить его в тюрьму на пожизненное заключение по фиктивным уголовным делам. При этом экс-президент утверждает, что все уголовные дела, которые ему вменяют, сфабрикованы.

Ранее Трамп заявил, что Украина и Китай контролируют президента США Джо Байдена.