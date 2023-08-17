Трамп рассказал о попытке посадить его в тюрьму пожизненно

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что политические оппоненты пытаются посадить его в тюрьму на пожизненное заключение по фиктивным уголовным делам. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего американского президента.

«Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента», — высказался бизнесмен.

При этом Трамп утверждает, что все уголовные дела, которые ему вменяют, сфабрикованы.

По словам экс-президента США, действующая администрация страны во главе с Джо Байденом трансформирует Соединенные Штаты в «страну третьего мира».

Накануне сообщалось, что Трамп и остальные обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны будут явиться в суд для формального предъявления обвинений в первых числах сентября.

В свою очередь, Трамп настаивает на том, что судебные процессы по делам против него надо проводить только после выборов главы государства в 2024 году.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции страны.