Барнаулец жестоко расправился с женщиной и выбросил в мусор, тело не могут найти

В Барнауле мужчину арестовали после расправой над знакомой
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Барнаула отправили под стражу после конфликта с женщиной. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, инцидент произошел в период с 20 ноября по 5 декабря. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил пострадавшую ножом в грудь, после чего та умерла. Чтобы никто не узнал о произошедшем, он выбросил труп в мусорный контейнер.

«В дальнейшем содержимое контейнера вместе с трупом было вывезено спецтранспортом на Полигон ТБО г. Барнаула, в связи с чем местонахождение трупа потерпевшей не установлено», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Фигуранта отправили под стражу.

До этого в Красноярске суд вынес приговор девушке, которая убила своего ребенка. Несовершеннолетняя родила дома, после чего завернула в пакет и выбросила в мусорный бак. «Матери» назначили принудительное лечение в медорганизации.

Ранее жительница Рязани, выбросившая младенца в мусор, отделалась ограничением свободы.

