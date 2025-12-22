На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Одержимая соцсетями женщина потратила тысячи долларов на пластическую операцию

Одержимая соцсетями американка потратила $10 тыс. на удаление второго подбородка
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США одержимая соцсетями женщина потратила тысячи долларов на пластическую операцию, пишет Daily Mail.

29-летняя Аспен Брук призналась, что годы использования цифровых фильтров в социальных сетях привели ее к ненависти к собственной внешности и операции стоимостью $10 тысяч по удалению «двойного подбородка», которого на самом деле не существовало.

Аспен начала применять фильтры в 12 лет, чтобы «лучше вписаться» в школу, отмечая, что редактирование фотографий создавало у нее искаженное восприятие своей внешности. Со временем это привело к дисморфофобии тела — психическому расстройству, при котором человек чрезмерно сосредоточен на реальных или воображаемых недостатках.

Используя приложение FaceTune, Аспен убедилась, что у нее есть «двойной подбородок», и сделала операцию по его удалению. Процедура обещала «минимально инвазивное» удаление жира без скальпеля и швов. После операции Брук носила специальный ремешок для подбородка несколько недель, однако операция не устранила ее озабоченность внешностью, и она продолжала использовать фильтры.

«После операции я думала, что буду довольна своей внешностью, но этого не произошло. Даже после процедуры я продолжала применять фильтры», — рассказала она.

Аспен также поделилась, что ранее сделала операцию на груди и регулярно пользуется филлерами и ботоксом. Она подчеркнула, что операции не решают проблемы при дисморфофобии тела и предостерегает других, сталкивающихся с этим расстройством, от стремления исправить «недостатки» хирургическим путем.

Беременность и рождение дочери помогли американке переосмыслить своё отношение к телу и внешности.

«Я наконец поняла, что моя молодая версия была красивой, и что восприятие, созданное фильтрами, было иллюзией», — отметила женщина.

Ранее у женщины остановилось сердце после операции по подтяжке живота и ягодиц в Турции.

