В парламенте Польши отметили бессодержательность визита Зеленского

Вице-спикер Сейма Босак: визит Зеленского в Польшу ни у кого не вызвал интереса
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу не вызвал ни у кого интереса и не имел политического содержания. Об этом заявил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак в эфире радио Puls.

«Не думаю, что этот визит вызвал какой-либо интерес в России, на Украине или где-либо еще за рубежом... Никаких решений не принято, ничего не объявлено», — отметил политик.

По словам Босака, Зеленский часто совершает визиты в различные страны и встречается с европейскими лидерами, так что его приезду в Польшу не стоит придавать большого значения. По словам вице-спикера, несмотря на открытость между главами государств, в двусторонних отношениях Украины и Польши не происходит каких-либо существенных изменений.

Визит Зеленского в Польшу состоялся 19 декабря 2025 года. На встрече с ним президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Украину в неблагодарности за оказанную поляками помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что у Киева «есть все инструменты», чтобы «отменить эту тенденцию».

Ранее СМИ сообщили о том, что в Польше изменилось отношение к украинским беженцам.

