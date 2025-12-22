Лукашенко ответил на вопрос, сколько «Орешников» будет в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что десяток «Орешников» в республике, конечно, будет. Об этом он заявил во время беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Десяток будет максимум», — сказал белорусский лидер, отвечая на вопрос журналиста, сколько российских «Орешников» собирается разместить на своей территории республика.

19 декабря Александр Лукашенко объявил, что новейший ракетный комплекс «Орешник» поставлен на боевое дежурство в Белоруссии. Президент уточнил, что на дежурство встали «не одна машина», но отказался назвать точное количество. Также Лукашенко не стал раскрывать место дислокации комплекса, а информацию о его размещении, появившуюся в СМИ, назвал «абсолютной ложью».

В комментарии для «Газеты.Ru» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия поставила «Орешник» Белоруссии не для ударов по Украине. По его словам, «это Европа готовится к войне с Россией».

Ранее Зеленский признал неуязвимость «Орешника».