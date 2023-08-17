Лукашенко объяснил, кто может занять пост президента Украины на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если на Украине состоятся президентские выборы, то победу на них одержит не нынешний глава государства Владимир Зеленский, а кто-то из военных. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого опубликована на ее YouTube-канале.

В качестве примера того, кто может победить на выборах украинского президента, он привел руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Лукашенко подчеркнул, что президентом станет кто-то из военных, но не Зеленский. Он утверждает, что «многие люди начинают реально давать оценку Зеленскому».

До этого Лукашенко заявил, что на президентских выборах в Российской Федерации в 2024 году будет избран Владимир Путин.

До этого он заявил, что Минск может применить поставленное ему Россией тактическое ядерное оружие в случае агрессии в свой адрес.

Также Лукашенко рассказал, что отдельные подразделения ВС РФ пересекали границу Белоруссии с Украиной в ходе СВО.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.