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Власти США расширили антироссийские санкции

Минфин США внес в санкционный «список Магнитского» четырех россиян

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Maxim Shemetov/Reuters

Министерство финансов США добавило в антироссийский санкционный «список Магнитского» еще четырех граждан РФ, ранее уже обложенных американскими рестрикциями. Об этом сообщает пресс-служба финансового ведомства.

По информации пресс-службы Минфина, среди внесенных в санкционный перечень в соответствии с «актом Магнитского», как «связанные с Федеральной службой безопасности» значатся: Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Иван Осипов и Владимир Паняев. Все они ранее уже подпали под действие американских ограничений, связанных с нераспространением оружия массового поражения.

Накануне власти Соединенных Штатов внесли некоторые организации из Российской Федерации, Казахстана и Словакии в санкционный список по КНДР. В санкционный список в том числе внесены ООО Defense Engineering из Казахстана, зарегистрированное в Москве ООО «Верус» и организация Versor из Словакии.

Ранее США ввели санкции в отношении Китая на основании «закона Магнитского».

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