Вашингтон строит биологические лаборатории по всему миру, включая периметр российских границ, с целью формирования искусственных очагов инфекций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в США.

В сообщении указано, что формально американские власти занимаются мониторингом заболеваемости в разных странах. Однако в реальности США «нагло и безнаказанно» сооружают по всему миру свои биолаборатории, подчеркнули представители дипломатической миссии.

«[США] плотно застраивают такими учреждениями периметр российских границ», — добавили в посольстве.

Российские дипломаты не исключили, что главной целью Вашингтона является создание кризисных ситуаций в сфере здравоохранения и управление эпидемиями. При этом особую тревогу у сотрудников посольства вызывает деятельность американцев на Украине. По утверждениям дипломатов, к работе были подключены десятки частных предприятий и государственных учреждений.

В связи с этим в представительстве РФ указали на необходимость дать деятельности США правовую оценку. Это касается в том числе профильных международных организаций, заключили в посольстве.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший признал причастность Америки к созданию биолабораторий на Украине.