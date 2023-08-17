Кадыров назвал беспрецедентным вызовом для мусульман акции по сожжению Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сегодня из-за акций сожжения Корана в странах Запада мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом.

«Сегодня весь мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. Продолжающиеся акции по сожжению Священного Корана в странах Европы и Запада предсказуемо доводят ситуацию до точки невозврата», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, тот факт, что участники и организаторы подобных акций остаются безнаказанными, демонстрирует то, как «так называемые демократические государства» относятся к правам представителей Ислама, в том числе тех, кто живет в этих странах.

В то же время Кадыров задался вопросом, почему молчат лидеры мусульманских государств и позволяют «открыто попирать» священно писание Ислама.

Чеченский лидер заявил, что на сегодняшний день лишь Российская Федерация противостоит политике Запада и Европы, «которая проявила свою истинную сущность на Украине».

28 июня стокгольмская полиция разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что соответствующее решение «законно, но неуместно».

В первый день мусульманского праздника Курбан-байрам, мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь и поджег ее. При этом за акцией наблюдали около 200 человек.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.