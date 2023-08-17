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В МИД Украины заявили о планах вернуть все потерянные территории Украины

Кулеба: Украина вернет потерянные территории, сколько бы времени это не заняло

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вернет все потерянные территории, сколько бы времени это ни потребовало. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Наша цель — победа, победа в виде освобождения наших территорий в пределах границ 1991 года. И нам безразлично, сколько времени это займет», — сказал дипломат.

По его словам, пока украинцы разделяют эту цель, правительство будет двигаться «бок о бок» со своим народом.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) озвучил «формулу мира», состоящую из 10 пунктов. В частности, в документе говорится о восстановлении границ Украины в границах 1991 года, об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Накануне в интервью газете Le Figaro бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что полуостров Крым был и остается территорией России и потому разговоры о его возвращении в состав Украины являются иллюзией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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