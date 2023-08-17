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Лукашенко заявил, что в мире уважают только силу

Лукашенко: нам приходится быть сильными, потому что силу всегда уважают

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Илья Питалев/РИА Новости

На встрече с министром обороны КНР генерал-полковником Ли Шанфу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире происходят турбулентные события, поэтому необходимо быть сильными. Его слова приводит БелТА.

«К сожалению, не по нашей вине, мир сегодня абсолютно нестабилен. Проходят очень мощные турбулентные события в мире. И нам приходится быть сильными. Потому что так сложилось, что силу всегда уважают. В нашей политике мы основываемся на сильной экономике, мощной дипломатии. <...> Мы в этом плане прежде всего опираемся на наших друзей», — заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что отношения Белоруссии и Китая не направлены против третьих стран. Необходимо обеспечивать безопасность собственных народов, отметил Лукашенко и поблагодарил Ли Шанфу за визит.

Ли Шанфу прибыл в Белоруссию из России, где принимал участие в Одиннадцатой Московской конференции по международной безопасности. Это первый визит такого высокого уровня по линии министерств оборон КНР и Белоруссии за последние пять лет.

Ранее Лукашенко спрогнозировал серьезные изменения в мире в следующие два года.

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