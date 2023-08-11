Лукашенко прогнозирует серьезные изменения в мире в следующие два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2024-2025 годах в мире произойдут серьезные изменения, передает «БелТА».

Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря на вашем языке, сложности большие) — в 2024-2025 году, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в том числе», — сказал Лукашенко во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск.

Он подчеркнул, что страны Евросоюза — соседи Белоруссии, поэтому отношения с ними терять нельзя и Минск готов к этому.

Как отмечает агентство, Лукашенко также поручил правительству и МИД республики предложить западным странам «план добрососедства и мира». По словам белорусского лидера, он поручал премьер-министру республики Роману Головченко связаться с Польшей, чтобы обсудить налаживание отношений. «Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», — цитирует его «БелТА».

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