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Замглавы администрации Тайваня посетил США в ходе поездки в Парагвай

Замглавы администрации Тайваня Лай Циндэ прибыл в Сан-Франциско

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Stephen Lam/Reuters

В среду заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ прибыл в Сан-Франциско во время транзитной остановки на пути из Парагвая в Тайбэй. Об этом пишет ТАСС.

На своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter) Лай Циндэ написал: «Рад вернуться в Сан-Франциско и с нетерпением жду встречи со многими нашими друзьями». Он также выразил благодарность председателю Американского института на Тайване (AIT) Лоре Розенбергер и главе Тайбэйского экономического и культурного представительства в США Сяо Мэйцинь за встречу в аэропорту.

Ранее Лора Розенбергер также выразила свою радость о предстоящей встрече с Лай Циндэ в Сан-Франциско на своей странице в социальной сети X.

Ожидается, что Лай Циндэ пробудет в Сан-Франциско с 16 по 17 августа, а затем вернется на Тайвань 18 августа. В период с 12 по 13 августа он совершил транзитную остановку в Нью-Йорке во время своей поездки из Тайбэя в Парагвай. Поездка Лай Циндэ связана с его участием в церемонии инаугурации президента Парагвая Сантьяго Пеньи, которая состоялась 15 августа.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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