Блинкен поговорил по телефону с находящимся в российской тюрьме Полом Уиланом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России за шпионаж американцем Полом Уиланом, сообщает телеканал CNN.

Блинкен призвал Уилана «сохранять веру» и заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть осужденного в США.

Источник сообщил телеканалу, что Уилан может звонить из мест лишения свободы в Америку, однако не раскрыл деталей того, каким именно образом была установлена связь с Блинкеном. За четыре с половиной года нахождения Уилана в российской тюрьме Блинкен поговорил с ним по телефону во второй раз.

По словам брата Пола Уилана Дэвида, у осужденного была возможность провести «долгий и откровенный разговор» с госсекретарем США. Но никаких подробностей об этом разговоре журналистам сообщено не было.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут продолжать добиваться освобождения отбывающих в тюрьме в РФ американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».