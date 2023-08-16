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Чехия ввела санкции против главы оборонного холдинга РФ Бориса Обносова

Чехия ввела санкции против главы холдинга «Тактическое ракетное вооружение»

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Global Look Press

Чехия ввела санкции в отношении главы крупнейшего российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, сообщается на сайте чешского МИДа.

Чехия предоставила исключения из санкций против России для 33 чешских компаний.

Большинство из них работают в сферах энергетики и фармацевтики, отмечает портал. 37% из общего числа исключений было предоставлено фирмам, связанным с атомной энергетикой, 46% случаев — с фармацевтической промышленностью.

До этого чешское правительство ввело санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Издание отмечает, что санкции введены «за его поддержку вторжения России на Украину». Для главы Русской Православной Церкви (РПЦ) рестрикции означают запрет на въезд в Чехию, невозможность финансовых операций через чешские юридические лица или замораживание любых его активов в стране, отмечает СМИ.

В прошлом году санкции против патриарха Кирилла ввела Великобритания.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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