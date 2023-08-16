Посла Германии в МИД РФ призвали отказаться от «безрассудной русофобии» ФРГ

Новый посол Германии в России Александер Ламбсдорф на встрече в МИД РФ вручил копии верительных грамот. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«С российской стороны акцентирован конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политика Берлина направлена на слом существующих связей с Москвой.

В МИД РФ также напомнили о случаях ареста и конфискации у пересекающих границу ФРГ российских туристов личных автомашин с российскими номерами.

Подчеркивается, что Москва в отношениях с Берлином будет опираться «исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Германии учитывать их».

Ранее Александер Ламбсдорф заявил, что в настоящее время существует немного возможностей для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. Он отметил, что в Москве будет «дипломатично, но четко доносить», что Германия, как часть Евросоюза и НАТО, продолжит оказывать поддержку Украине.

21 июня стало известно, что Россия выдала предварительное согласие на назначение нового посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа.

Ранее в Германии предложили конфисковать имущество у российских олигархов.