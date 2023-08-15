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Блинкен призвал конгресс выделить $24 млрд на дополнительную помощь Украине

Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос на помощь Украине

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Leah Millis/Pool/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс выделить $24 млрд на дополнительную помощь Украине. Об этом он сообщил журналистам, передает CNN.

По его словам, президент США Джо Байден запросил $24,1 млрд у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях.

Блинкен отметил, что США вместе с десятками других стран продолжат поддерживать Украину до достижения справедливого мира.

Ранее сообщалось, что в новый пакет американской военной помощи Украине на сумму порядка $200 млн вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и HIMARS.

В новый транш включили снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе для ЗРК Patriot, артиллеристские боеприпасы, противотанковые средства, оборудование для разминирования. Кроме того, в перечне — ракеты для систем залпового огня HIMARS и противотанковых комплексов Javelin.

14 августа стало известно, что США выделили дополнительную военную помощь Украине из средств, которые остались после бухгалтерской ошибки Министерства обороны США.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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