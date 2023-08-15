Санду прокомментировала высылку из страны дипломатов России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что число оставшихся в республике российских дипломатов достаточно для обеспечения качественных услуг. Об этом она сообщила в интервью TV Nord, которое опубликовано на сайте телеканала.

«Я уверена, что количество сотрудников Российской Федерации достаточно для обеспечения качественных услуг. В целом наши отношения с Российской Федерацией резко ухудшились после того, как Россия напала на Украину», — сказала она.

В июле власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства. Поводом стали сообщения в СМИ о том, что на крыше диппредставительства РФ установлены антенны, которые якобы предназначались для шпионажа.

Накануне в МИД РФ предупредили Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов из республики. Как заявляли в министерстве, «этот недружественный шаг» молдавских властей, «несомненно, будет иметь последствия» для отношений между Москвой и Кишиневом, но «в первую очередь отразится» на жителях двух стран.

14 августа также сообщалось, что 45 работников российского посольства вместе с членами семей вылетели из аэропорта Кишинева на борту Ту-214 специального летного отряда «Россия».

Ранее бывший молдавский президент Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.