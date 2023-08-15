В КНДР заявили о невозможности решения проблемы с США путем диалога

Деятельность Соединенных Штатов свидетельствует о том, что предложения об урегулировании конфликта на Корейском полуострове посредством диалога являются пустым звуком. Об этом в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны КНДР Кан Сун Ман, передает РИА Новости.

Заявление главы ведомства в рамках форума зачитал атташе по вопросам обороны при северокорейском посольстве в Москве. При этом в тексте было указано, что Вашингтон продолжает придерживаться враждебной политики по отношению к Пхеньяну.

В связи с этим, по словам Кан Сун Мана, власти КНДР твердо убеждены в невозможности решения проблем в отношениях с США путем переговоров. Ситуация не изменится до тех пор, пока Белый дом навсегда не откажется от своей конфронтационной линии.

«Единственным способом предотвратить начало ядерной войны на Корейском полуострове является обладание мощными средствами военного сдерживания, которые способны подавить и разбить агрессивные попытки со стороны США», — подчеркнул министр.

На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын поручил нарастить производство вооружений, таким образом отреагировав на совместные учения США и Южной Кореи. Ежегодные маневры «Щит свободы Ульчи» продлятся до 31 августа.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР.