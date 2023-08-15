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В НАТО предположили, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на территории

Глава штаба НАТО заявил, что Украина может обменять часть территорий для вступления в альянс

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Глава штаба НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России. Его слова приводит норвежская газета VG.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — заявил Йенсен. О каких территориях идет речь, он не уточнил.

Йенсен подчеркнул, что на сегодняшний день есть значительные подвижки в вопросе членства Украины в НАТО.

Украинский министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что его страну смогут принять в состав НАТО на саммите альянса, который состоится летом 2024 года.

Глава Минобороны отметил, что это может стать важным днем для Украины. Он также признал, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Резников выразил надежду, что конфликт будет завершен к следующему лету. В то же время, Киев будет продолжать проводить необходимые реформы для вступления в НАТО.

Ранее в МИД РФ предупредили о последствиях в случае вступления Украины в НАТО.

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