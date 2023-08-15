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В Совфеде заявили о нежелании Запада обсуждать реалистичные пути выхода из конфликта на Украине

Сенатор Пушков обвинил Запад в нежелании поиска реалистичных вариантов выхода из конфликта на Украине

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Владимир Трефилов/Reuters

Сенатор Алексей Пушков рассказал о требованиях Запада к России принять условия Украины, а не искать реалистичные пути выхода из конфликта. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Следует внести ясность: Запад не призывает Россию к переговорам, как пишут некоторые СМИ, - Запад требует от России принять условия Украины (т.н. формулу Зеленского). Именно поэтому Россия не была приглашена на встречу в Джидде, в Саудовской Аравии: Запад был намерен обсуждать там формулу Зеленского, а не реалистичные пути выхода из конфликта» — написал Пушков.

По его словам, страны Глобального Юга не согласились с подобным развитием событий и выступили со своими позициями. На сегодняшний день Запад предлагает не переговоры, а ультиматум, подчеркнул сенатор.

6 августа в Джидде завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило на встрече.

Ранее в офисе Зеленского назвали темы для мирных переговоров с Россией.

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