В офисе Зеленского назвали темы для мирных переговоров с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Киевом и Москвой должны будут в любом случае состояться, на них следует обсудить перспективы российского ядерного арсенала и вопрос о демилитаризованных зонах. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Le Point.

«Нам предстоит подписать перемирие, подсчитать репарации, провести суд по военным преступлениям, обсудить будущее российского ядерного арсенала и разграничить демилитаризованные зоны на территории РФ. Другими словами: вести переговоры», — сказал Подоляк.

При этом он подчеркнул, что начало переговоров с РФ невозможно, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.

Ранее Подоляк заявил, что Украине необходимы системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, а не переговоры с Россией. Ранее он говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.