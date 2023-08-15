Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского назвали темы для мирных переговоров с Россией

Подоляк назвал темы, которые Украине нужно будет обсудить на переговорах с РФ

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Киевом и Москвой должны будут в любом случае состояться, на них следует обсудить перспективы российского ядерного арсенала и вопрос о демилитаризованных зонах. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Le Point.

«Нам предстоит подписать перемирие, подсчитать репарации, провести суд по военным преступлениям, обсудить будущее российского ядерного арсенала и разграничить демилитаризованные зоны на территории РФ. Другими словами: вести переговоры», — сказал Подоляк.

При этом он подчеркнул, что начало переговоров с РФ невозможно, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.

Ранее Подоляк заявил, что Украине необходимы системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, а не переговоры с Россией. Ранее он говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях