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На Украине ответили на критику темпов контрнаступления ВСУ

В Киеве отреагировали на разговоры о медленном продвижении ВСУ в ходе контрнаступления

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Sergei Kholodilin/BelTA/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на критику о медленном продвижении ВСУ в ходе контрнаступления. По его словам, подобные заявления являются проявлением «странного морального состояния» и «абсолютного непонимания войны и ее этапов». Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Задача ВСУ не в организации масштабных боев за каждый населенный пункт на пути к рубежам 1991 года, а в уничтожении возможностей … противника», — написал Подоляк.

По его словам, ВСУ справляются с поставленными целями, и все идет так, как нужно Украине.

Бывший полковник Военно-воздушных сил США Седрик Лейтон в интервью CNN высказал мнение, что контрнаступление Украины потерпело поражение из-за ряда проблем.

По его словам, за восемь месяцев украинские войска никуда не продвинулись.

Ранее Шойгу заявил об исчерпании военного ресурса Украины.

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